Мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки
В Тюмени пропал 39-летний мужчина, с 17 мая его местоположение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Пропал Почеув Дмитрий Вадимович, 39 лет. Тюмень — Новосибирск — Томск. С 17 мая 2024 года его местонахождение неизвестно", — сообщается в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".
Известно, что мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Всех, кто знает информацию о местоположении Дмитрия, просят обращаться к инфоргам поиска по номеру 8-922-005-95-59 или по телефону 112.
Мужчина пропал 17 мая
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