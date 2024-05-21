В Тюмени разыскивают мужчину, который пропал 17 мая. Фото

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Мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки
Мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки Фото:

В Тюмени пропал 39-летний мужчина, с 17 мая его местоположение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт". 

"Пропал Почеув Дмитрий Вадимович, 39 лет. Тюмень — Новосибирск — Томск. С 17 мая 2024 года его местонахождение неизвестно", — сообщается в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Всех, кто знает информацию о местоположении Дмитрия, просят обращаться к инфоргам поиска по номеру 8-922-005-95-59 или по телефону 112.

Мужчина пропал 17 мая
Мужчина пропал 17 мая
Фото:

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В Тюмени пропал 39-летний мужчина, с 17 мая его местоположение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".  "Пропал Почеув Дмитрий Вадимович, 39 лет. Тюмень — Новосибирск — Томск. С 17 мая 2024 года его местонахождение неизвестно", — сообщается в группе отряда в соцсети "ВКонтакте". Известно, что мужчина был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. Всех, кто знает информацию о местоположении Дмитрия, просят обращаться к инфоргам поиска по номеру 8-922-005-95-59 или по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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