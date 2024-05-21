Депутату из Татарстана, замешанному в делах челябинского минстроя, запросили срок в колонии

Прокуратура определилась с наказанием для депутата совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова, фигурирующему в уголовных делах в челябинском минстрое. Как сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для депутата запросили шесть лет колонии.
«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Со штрафом в 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, дело которого в настоящий момент рассматривается в суде. Предварительно, он пообещал женщине помочь «вытащить» ее мужа из СИЗО. За это он попросил у нее 2 млн рублей. Но, получив деньги, отказался исполнять договоренности и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Булат Ахметгаянов до сих пор состоит в совете депутатов Мамадышского района Республики Татарстан
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Прокуратура определилась с наказанием для депутата совета депутатов Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова, фигурирующему в уголовных делах в челябинском минстрое. Как сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для депутата запросили шесть лет колонии. «Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Со штрафом в 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ахметгаянов был задержан в январе 2023 года. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, он обманул жену бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, дело которого в настоящий момент рассматривается в суде. Предварительно, он пообещал женщине помочь «вытащить» ее мужа из СИЗО. За это он попросил у нее 2 млн рублей. Но, получив деньги, отказался исполнять договоренности и распорядился деньгами по своему усмотрению.