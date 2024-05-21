Капитан магнитогорского «Металлурга» сделал предложение девушке на Мальдивах. Фото

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, яковлев егор
Хоккеист Егор Яковлев сделал предложение своей девушке Фото:

Капитан магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Егор Яковлев сделал предложение своей девушке. Как сообщил он на своей странице в социальных сетях, избранница ответила согласием.

«Она сказала да», — кратко подписал Яковлев фото с невестой. В пресс-службе клуба также подтвердили эту информацию, поздравив капитана и в шутку отметив, что «на одного завидного жениха в Магнитогорске стало меньше».

Судя по геометке под постом, предложение Яковлев сделал на Мальдивах. Пара улетела туда на отдых после плей-офф КХЛ, который стал для «сталеваров» победным.

Егор Яковлев сделал предложение своей девушке на Мальдивах
Егор Яковлев сделал предложение своей девушке на Мальдивах
Фото:

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Капитан магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Егор Яковлев сделал предложение своей девушке. Как сообщил он на своей странице в социальных сетях, избранница ответила согласием. «Она сказала да», — кратко подписал Яковлев фото с невестой. В пресс-службе клуба также подтвердили эту информацию, поздравив капитана и в шутку отметив, что «на одного завидного жениха в Магнитогорске стало меньше». Судя по геометке под постом, предложение Яковлев сделал на Мальдивах. Пара улетела туда на отдых после плей-офф КХЛ, который стал для «сталеваров» победным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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