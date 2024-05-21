Капитан магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Егор Яковлев сделал предложение своей девушке. Как сообщил он на своей странице в социальных сетях, избранница ответила согласием.
«Она сказала да», — кратко подписал Яковлев фото с невестой. В пресс-службе клуба также подтвердили эту информацию, поздравив капитана и в шутку отметив, что «на одного завидного жениха в Магнитогорске стало меньше».
Судя по геометке под постом, предложение Яковлев сделал на Мальдивах. Пара улетела туда на отдых после плей-офф КХЛ, который стал для «сталеваров» победным.
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