Путин наградил орденом Почета послов РФ в Израиле и Египте

21 мая 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ наградил двух послов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ. «Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Ранее Путин сообщил о награждении покинувших правительство министров. По его словам, соответствующий указ уже подписан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ. «Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Ранее Путин сообщил о награждении покинувших правительство министров. По его словам, соответствующий указ уже подписан.