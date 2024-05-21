Путин наградил орденом Почета послов РФ в Израиле и Египте

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ.
«Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ. «Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Ранее Путин сообщил о награждении покинувших правительство министров. По его словам, соответствующий указ уже подписан.