Путин наградил орденом Почета послов РФ в Израиле и Египте

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ наградил двух послов РФ Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ.

«Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее Путин сообщил о награждении покинувших правительство министров. По его словам, соответствующий указ уже подписан.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Они получили высокие государственные награды за вклад во внешнеполитическую деятельность РФ. «Наградить орденом Почета Борисенко Георгия Евгеньевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Арабской Республике Египет», — говорится в указе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Аналогичную награду также получил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Ранее Путин сообщил о награждении покинувших правительство министров. По его словам, соответствующий указ уже подписан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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