Курганский шансонье Жека попал в больницу. Фото

21 мая 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Исполнитель песен в стиле шансон рассказал, что оказался в больнице (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, попал в больницу. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Я в больнице, со мной все хорошо. Завтра-послезавтра расскажу, что произошло. Всем здоровья мои дорогие друзья», — пояснил в посте Григорьев. Ранее Жека сообщил подписчикам, что был удивлен, когда поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло после публикации видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина. Певец Евгений Григорьев сообщил, что находится в больнице telegram-канал Евгения Григорьева Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, попал в больницу. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Я в больнице, со мной все хорошо. Завтра-послезавтра расскажу, что произошло. Всем здоровья мои дорогие друзья», — пояснил в посте Григорьев. Ранее Жека сообщил подписчикам, что был удивлен, когда поклонники стали отписываться от его канала. Это произошло после публикации видео, на котором он дурачится под песню Алексея Петрухина.