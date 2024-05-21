В аэропорту Челябинска 21 мая первый рейс из Минска авиакомпании Red Wings по традиции встретили водяной аркой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Курчатова.
«Авиакомпания Red Wings запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении в Минск… По традиции первый рейс в аэропорту встретили водяной аркой», — сообщает пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале.
Полеты будут проходить на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Рейс отправляется из Челябинска в 13:30, прибывает в Минск в 15:00. Время в пути составит три часа 30 минут. Обратно из Минска самолет вылетает в 16:00, прибывает в Челябинск в 21:10. Время в пути — три часа десять минут.
Первый прямой рейс из Челябинска в Минск состоялся сегодня, 21 мая, в 13:30. На самолете SSJ 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров, рассказали в пресс-службе регионального миндортранса. Организация субсидированных маршрутов Челябинск — Минск проводится в рамках реализации поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера и договоренности о сотрудничестве региона и Республики Беларусь.
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