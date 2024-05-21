Из Челябинска начали летать самолеты в Минск

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Первый самолет в Минск из Челябинска отправился 21 мая Фото:

Первый прямой рейс из Челябинска в Минск состоялся сегодня, 21 мая, в 13:30. На самолете Sukhoi Superjet 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса.

«Первый субсидируемый авиарейс в Беларусь отправился сегодня, 21 мая, из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. Полеты выполняет авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100. Первым рейсом улетели 60 пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Авиарейсы в Минск будут осуществляться каждый вторник, а время в пути займет 3 часа 30 минут. Сегодня же самолет с пассажирами из Минска прибудет в Челябинск в 21:10. Организация маршрутов Челябинск — Минск проводится в рамках реализации поручения губернатора Алексея Текслера и договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь.

Ранее стало известно, что регулярные рейсы до Минска откроют в мае. По итогам конкурсного отбора авиакомпания Red Wings получила субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Беларусь. Также появилось точное расписание полетов.

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Первый прямой рейс из Челябинска в Минск состоялся сегодня, 21 мая, в 13:30. На самолете Sukhoi Superjet 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса. «Первый субсидируемый авиарейс в Беларусь отправился сегодня, 21 мая, из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. Полеты выполняет авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100. Первым рейсом улетели 60 пассажиров», — сообщили в пресс-службе. Авиарейсы в Минск будут осуществляться каждый вторник, а время в пути займет 3 часа 30 минут. Сегодня же самолет с пассажирами из Минска прибудет в Челябинск в 21:10. Организация маршрутов Челябинск — Минск проводится в рамках реализации поручения губернатора Алексея Текслера и договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь. Ранее стало известно, что регулярные рейсы до Минска откроют в мае. По итогам конкурсного отбора авиакомпания Red Wings получила субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Беларусь. Также появилось точное расписание полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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