Из Челябинска начали летать самолеты в Минск

21 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Первый самолет в Минск из Челябинска отправился 21 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU Первый прямой рейс из Челябинска в Минск состоялся сегодня, 21 мая, в 13:30. На самолете Sukhoi Superjet 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса. «Первый субсидируемый авиарейс в Беларусь отправился сегодня, 21 мая, из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. Полеты выполняет авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100. Первым рейсом улетели 60 пассажиров», — сообщили в пресс-службе. Авиарейсы в Минск будут осуществляться каждый вторник, а время в пути займет 3 часа 30 минут. Сегодня же самолет с пассажирами из Минска прибудет в Челябинск в 21:10. Организация маршрутов Челябинск — Минск проводится в рамках реализации поручения губернатора Алексея Текслера и договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь. Ранее стало известно, что регулярные рейсы до Минска откроют в мае. По итогам конкурсного отбора авиакомпания Red Wings получила субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Беларусь. Также появилось точное расписание полетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый прямой рейс из Челябинска в Минск состоялся сегодня, 21 мая, в 13:30. На самолете Sukhoi Superjet 100 в Беларусь отправились 60 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса. «Первый субсидируемый авиарейс в Беларусь отправился сегодня, 21 мая, из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске. Полеты выполняет авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100. Первым рейсом улетели 60 пассажиров», — сообщили в пресс-службе. Авиарейсы в Минск будут осуществляться каждый вторник, а время в пути займет 3 часа 30 минут. Сегодня же самолет с пассажирами из Минска прибудет в Челябинск в 21:10. Организация маршрутов Челябинск — Минск проводится в рамках реализации поручения губернатора Алексея Текслера и договоренности о сотрудничестве Челябинской области и Республики Беларусь. Ранее стало известно, что регулярные рейсы до Минска откроют в мае. По итогам конкурсного отбора авиакомпания Red Wings получила субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Беларусь. Также появилось точное расписание полетов.