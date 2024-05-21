Откачивать воду из затопленных поселков Горняк, Второй участок, Бажово Копейского городского округа (Челябинская область) будут круглосуточно с помощью дополнительной пожарной станции и мотопомп. Поручение дано чиновникам на совещании в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК), сообщила 21 мая пресс-служба ведомства.
«Даны указания о необходимости круглосуточной откачки воды из прудов-испарителей с помощью дополнительной пожарной насосной станции, а также мотопомп и гидроэлеваторов с придомовых территорий и непосредственно из домов местных жителей. [Грунтовую воду из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка» будут откачивать из] домов жителей поселков Горняк, Второй участок, Бажово», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК на официальном сайте.
В ведомстве также проводится доследственная проверка по части первой статьи 293 УК РФ («Халатность»). Она организована по факту ненадлежащего исполнения чиновниками администрации Копейского городского округа обязанностей по откачке грунтовых вод из картера бывшей шахты «Красная Горнячка». Мониторинг уровня воды в поселках и жилых домах поставлен на ежедневный контроль в СУ СК и министерстве общественной безопасности региона.
Поселки Копейска топит грунтовыми водами из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка». Несколько дней назад жилой дом ушел под воду, семья потеряла мебель, технику, автомобиль и вынуждена была снимать жилье, рассказал URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
Проблемой затопления поселка Горняк заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!