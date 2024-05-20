Бастрыкин запросил доклад о затоплении челябинского поселка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о затоплении поселка Горняк (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В СМИ появилось видеообращение жителей поселка Горняк Челябинской области. Они жалуются, что их частные дома топит вода из бывшей шахты. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по региону Константину Правосудову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК РФ.
По словам местных жителей, они уже обращались с данной проблемой к властям. Но, несмотря на обещания, никаких мер по откачке воды не принимается.
Ранее Бастрыкин заинтересовался и другим затопленным поселком в регионе. В Кадровике разрушился коллектор очистных сооружений. В результате улицы затопило нечистотами, что чревато распространением инфекционных заболеваний.
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