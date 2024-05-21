Путин наградил восьмерых тюменцев медалями и почетными званиями

21 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Путин наградил четырех тюменских врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил медали и почетные звания восьмерым жителям Тюменской области за качественную работу. В частности, четыре тюменских врача получили награды. Указ опубликован на портале правовой информации. »«За заслуги перед Отечеством II степени» наградить медалью главного энергетика АО «Мостострой-11» Владимира Ельшина, машиниста-инструктора локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ишим Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги Андрея Коробкина», — указано в документе, который был 21 мая подписан Путиным. Медаль «Луки Крымского» получили четыре тюменских врача за заслуги в сфере здравоохранения. Были награждены врач Областной больницы №19 Екатерина Безуглая, медицинский психолог Областной клинической психиатрической больницы Екатерина Коробейникова, врач Ишимского филиала Областной клинической психиатрической больницы Неля Сердечная, заместитель главного врача Городской поликлиники №5 Ольга Старостина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» было присуждено трактористу ЗАО «Центральное» Сергею Просекову. Кроме того, звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил генеральный директор ООО «Сибстройсервис» Сергей Кужелев. Путин ранее наградил десятерых тюменцев. К ним относятся сотрудник РЖД, преподаватель ТИУ, водитель ООО «Строительное управление №926», директор «Мостоотряд-15». Они были удостоены медалями и званиями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вручил медали и почетные звания восьмерым жителям Тюменской области за качественную работу. В частности, четыре тюменских врача получили награды. Указ опубликован на портале правовой информации. »«За заслуги перед Отечеством II степени» наградить медалью главного энергетика АО «Мостострой-11» Владимира Ельшина, машиниста-инструктора локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ишим Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги Андрея Коробкина», — указано в документе, который был 21 мая подписан Путиным. Медаль «Луки Крымского» получили четыре тюменских врача за заслуги в сфере здравоохранения. Были награждены врач Областной больницы №19 Екатерина Безуглая, медицинский психолог Областной клинической психиатрической больницы Екатерина Коробейникова, врач Ишимского филиала Областной клинической психиатрической больницы Неля Сердечная, заместитель главного врача Городской поликлиники №5 Ольга Старостина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» было присуждено трактористу ЗАО «Центральное» Сергею Просекову. Кроме того, звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил генеральный директор ООО «Сибстройсервис» Сергей Кужелев. Путин ранее наградил десятерых тюменцев. К ним относятся сотрудник РЖД, преподаватель ТИУ, водитель ООО «Строительное управление №926», директор «Мостоотряд-15». Они были удостоены медалями и званиями за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.