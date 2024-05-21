21 мая 2024

Белоруссия запретила пиво и дезодоранты из Польши, Чехии и Прибалтики

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Дезодоранты из Польши запретят ввозить в Белоруссию
Дезодоранты из Польши запретят ввозить в Белоруссию Фото:

Белоруссия расширила список запрещенных к импорту товаров из ряда европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны в своем telegram-канале.

"В список запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии товаров добавлены новые позиции, в том числе пиво, средства гигиены, текстиль, обувь и посуда", — говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, расширение перечня является ответной мерой на действия Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Эти страны ранее ввели ограничения на импорт белорусских товаров. В частности, введение запрета на ввоз воды, включая минеральную и газированную, также стало частью ответных мер. Данные ограничения были введены на фоне ухудшения отношений между Белоруссией и ЕС после принятия последним регламента о повышенных пошлинах на импорт сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.

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Белоруссия расширила список запрещенных к импорту товаров из ряда европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны в своем telegram-канале. "В список запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии товаров добавлены новые позиции, в том числе пиво, средства гигиены, текстиль, обувь и посуда", — говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, расширение перечня является ответной мерой на действия Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Эти страны ранее ввели ограничения на импорт белорусских товаров. В частности, введение запрета на ввоз воды, включая минеральную и газированную, также стало частью ответных мер. Данные ограничения были введены на фоне ухудшения отношений между Белоруссией и ЕС после принятия последним регламента о повышенных пошлинах на импорт сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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