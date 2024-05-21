21 мая 2024

Махонин обсудил с Мурашко строительство кампуса «Будущее Пармы». Фото

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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поделился планами по возведению нового кампуса для студентов-медиков Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поднял вопрос о строительстве студенческого кампуса «Будущее Пармы». Здесь разместится Пермский медуниверситет. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале.

«Обсудили с Михаилом Мурашко строительство межвузовского студенческого кампуса „Будущее Пармы“, где разместится, в том числе медуниверситет. Уверен, что благодаря новому кампусу сможем увеличить количество студентов», — пояснил в посте Махонин.

В регионе планируется отремонтировать 13 медучреждений. К 2030 году намечено провести капремонты во всех стационарах Пермского края и продолжить благоустройство больничных дворов, подчеркнул Махонин.

Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. Сумма государственной поддержки составляет 19 млрд рублей. Его строительством займется созданное министерством образования и науки региона ГАУ «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Возглавляет организацию бывший ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.

Махонин поблагодарил главу Минздрава Мурашко за помощь в строительстве кампуса
Махонин поблагодарил главу Минздрава Мурашко за помощь в строительстве кампуса
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поднял вопрос о строительстве студенческого кампуса «Будущее Пармы». Здесь разместится Пермский медуниверситет. Об этом рассказал глава Прикамья в своем telegram-канале. «Обсудили с Михаилом Мурашко строительство межвузовского студенческого кампуса „Будущее Пармы“, где разместится, в том числе медуниверситет. Уверен, что благодаря новому кампусу сможем увеличить количество студентов», — пояснил в посте Махонин. В регионе планируется отремонтировать 13 медучреждений. К 2030 году намечено провести капремонты во всех стационарах Пермского края и продолжить благоустройство больничных дворов, подчеркнул Махонин. Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. Сумма государственной поддержки составляет 19 млрд рублей. Его строительством займется созданное министерством образования и науки региона ГАУ «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Возглавляет организацию бывший ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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