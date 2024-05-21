Россиянам озвучили новый способ, как накопить на жилье

Глава комитета ГД Аксаков: в 2025 году в РФ планируют запустить жилищные вклады

22 мая 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Жилищные вклады дадут возможность накопить деньги на покупку жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России в 2025 году хотят запустить новый сберегательный продукт — жилищные вклады. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. «В России планируют запустить жилищные вклады уже в следующем году», — передают слова Аксакова «Известия». Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования. Предполагается, что новый инструмент даст возможность накопить деньги на покупку жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Уточняется, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей (вместо 1,4 миллиона рублей). Доходность по нему может быть выше, чем по обычным депозитам. При этом ожидается, что доля одобрений ипотеки вырастет. Законопроект поддержали в правительстве РФ и Центробанке. Принятие нового закона запустит переход от кредитной к кредитно-сберегательной модели ипотеки. Анализ периодических перечислений на депозит поможет оценить платежеспособность и дисциплину клиента. Это снизит риски для финансовых организаций. Отмечается, что вкладчик имеет право на заключение договора ипотеки с банком, где открыт его депозит. Как будет работать новый инструмент и для чего он нужен — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в 2025 году хотят запустить новый сберегательный продукт — жилищные вклады. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. «В России планируют запустить жилищные вклады уже в следующем году», — передают слова Аксакова «Известия». Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования. Предполагается, что новый инструмент даст возможность накопить деньги на покупку жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Уточняется, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей (вместо 1,4 миллиона рублей). Доходность по нему может быть выше, чем по обычным депозитам. При этом ожидается, что доля одобрений ипотеки вырастет. Законопроект поддержали в правительстве РФ и Центробанке. Принятие нового закона запустит переход от кредитной к кредитно-сберегательной модели ипотеки. Анализ периодических перечислений на депозит поможет оценить платежеспособность и дисциплину клиента. Это снизит риски для финансовых организаций. Отмечается, что вкладчик имеет право на заключение договора ипотеки с банком, где открыт его депозит. Как будет работать новый инструмент и для чего он нужен — читайте в материале URA.RU.