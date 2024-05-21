Общество В Челябинской области за 240 млн рублей продается пивоваренный завод. Скрин 22 мая 2024 в 05:55 Размер текста - 17 + Завод выпускает продукцию под собственной маркой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается пивоваренный завод [за] 240 000 000 рублей. [Расположен] в Аргаяшском районе Челябинской области», — говорится в объявлении на сайте «Авито». На производстве стоит профильное оборудование Nomas, линия розлива от 3600 до 5000 бутылок в час. Завод выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой, говорится в объявлении. В Нижневартовске (ХМАО) ранее выставили на продажу пивоваренный цех за пять миллионов рублей. Владелец бросил пить, поэтому решил продать производство, говорилось в объявлении. На производстве установлено профильное оборудование Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Аргаяшском районе Челябинской области на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается пивоваренный завод [за] 240 000 000 рублей. [Расположен] в Аргаяшском районе Челябинской области», — говорится в объявлении на сайте «Авито». На производстве стоит профильное оборудование Nomas, линия розлива от 3600 до 5000 бутылок в час. Завод выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой, говорится в объявлении. В Нижневартовске (ХМАО) ранее выставили на продажу пивоваренный цех за пять миллионов рублей. Владелец бросил пить, поэтому решил продать производство, говорилось в объявлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям