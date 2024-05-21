21 мая 2024

В Челябинской области за 240 млн рублей продается пивоваренный завод. Скрин

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Митинг партии КПРФ против Единой России на территории детской поликлиники по ул. Карбышева., разгрузка, кегли с пивом
Завод выпускает продукцию под собственной маркой (фото из архива) Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продается пивоваренный завод [за] 240 000 000 рублей. [Расположен] в Аргаяшском районе Челябинской области», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

На производстве стоит профильное оборудование Nomas, линия розлива от 3600 до 5000 бутылок в час. Завод выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой, говорится в объявлении.

В Нижневартовске (ХМАО) ранее выставили на продажу пивоваренный цех за пять миллионов рублей. Владелец бросил пить, поэтому решил продать производство, говорилось в объявлении.

На производстве установлено профильное оборудование
На производстве установлено профильное оборудование

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В Аргаяшском районе Челябинской области на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается пивоваренный завод [за] 240 000 000 рублей. [Расположен] в Аргаяшском районе Челябинской области», — говорится в объявлении на сайте «Авито». На производстве стоит профильное оборудование Nomas, линия розлива от 3600 до 5000 бутылок в час. Завод выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой, говорится в объявлении. В Нижневартовске (ХМАО) ранее выставили на продажу пивоваренный цех за пять миллионов рублей. Владелец бросил пить, поэтому решил продать производство, говорилось в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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