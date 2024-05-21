В Аргаяшском районе Челябинской области на продажу выставили пивоваренный завод за 240 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«Продается пивоваренный завод [за] 240 000 000 рублей. [Расположен] в Аргаяшском районе Челябинской области», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
На производстве стоит профильное оборудование Nomas, линия розлива от 3600 до 5000 бутылок в час. Завод выпускает продукцию под собственной запатентованной маркой, говорится в объявлении.
В Нижневартовске (ХМАО) ранее выставили на продажу пивоваренный цех за пять миллионов рублей. Владелец бросил пить, поэтому решил продать производство, говорилось в объявлении.
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