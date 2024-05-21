В России из ОМС пропали два зарубежных препарата от рака груди

В 2024 году в схемы лечения, оплачиваемые Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС), не вошли два противоопухолевых препарата. «Абраксан» и «Пикрэй» использовались для лечения рака молочной железы.
«Еще в 2023 году там [в схеме клинико-статистических групп] были зарубежные онкопрепараты «Абраксан» (паклитаксел + альбумин) от американской Bristol Myers Squibb (BMS) и «Пикрэй» (алпелисиб) от швейцарской Novartis. Теперь их там нет», — сообщает газета «Известия».
«Абраксан» используют не только при лечении рака груди, но и рака поджелудочной железы — в таком случае он становится важной составляющей одной из двух линий химиотерапии, рассказал газете замгендиректора по научной работе Федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» Денис Романов. «Пикрэй» назначается пациентам при гормонозависимом раке груди с наличием мутации в гене PIK3CA, ослабляющей действие лекарств.
С помощью маммографии можно диагностировать рак даже на первой стадии заболевания, когда оно себя никак не проявляет, передает RT. При отсутствии жалоб женщинам моложе 39 лет рекомендуется делать маммографию один раз в два года, а после этого — минимум раз в год.
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