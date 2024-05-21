«РВ»: армия России подняла флаг РФ над селом Клещеевка в ДНР. Видео

22 мая 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Российские бойцы освободили ключевую высоту в Клещеевке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска подняли флаг РФ в селе Клещеевка (ДНР), однако бои продолжаются на фланге Артемовска. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Наши бойцы освободили ключевую высоту и подняли флаг России в Клещеевке, завершая разгром врага. Ожесточенные бои в Клещеевке на фланге Артемовска продолжаются, большая часть уже освобождена силами шести мотострелковой дивизии третьего Армейского корпуса», — указано в сообщении. Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% от всей территории города. Отмечается, что выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Кроме того, ВС РФ освободили село Нетайлово (ДНР). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 мая. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска подняли флаг РФ в селе Клещеевка (ДНР), однако бои продолжаются на фланге Артемовска. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Наши бойцы освободили ключевую высоту и подняли флаг России в Клещеевке, завершая разгром врага. Ожесточенные бои в Клещеевке на фланге Артемовска продолжаются, большая часть уже освобождена силами шести мотострелковой дивизии третьего Армейского корпуса», — указано в сообщении. Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% от всей территории города. Отмечается, что выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Кроме того, ВС РФ освободили село Нетайлово (ДНР). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 мая. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.