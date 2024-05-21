21 мая 2024

«РВ»: армия России подняла флаг РФ над селом Клещеевка в ДНР. Видео

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Всеармейские соревнования по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ «Вызов». Екатеринбург , соревнования, военные, армия россии, вызов 2024
Российские бойцы освободили ключевую высоту в Клещеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска подняли флаг РФ в селе Клещеевка (ДНР), однако бои продолжаются на фланге Артемовска. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Наши бойцы освободили ключевую высоту и подняли флаг России в Клещеевке, завершая разгром врага. Ожесточенные бои в Клещеевке на фланге Артемовска продолжаются, большая часть уже освобождена силами шести мотострелковой дивизии третьего Армейского корпуса», — указано в сообщении.

Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% от всей территории города. Отмечается, что выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Кроме того, ВС РФ освободили село Нетайлово (ДНР). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 мая.

Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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Российские войска подняли флаг РФ в селе Клещеевка (ДНР), однако бои продолжаются на фланге Артемовска. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Наши бойцы освободили ключевую высоту и подняли флаг России в Клещеевке, завершая разгром врага. Ожесточенные бои в Клещеевке на фланге Артемовска продолжаются, большая часть уже освобождена силами шести мотострелковой дивизии третьего Армейского корпуса», — указано в сообщении. Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% от всей территории города. Отмечается, что выжившие боевики ВСУ бежали, оставив часть вооружения. Кроме того, ВС РФ освободили село Нетайлово (ДНР). URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 мая. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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