ВС РФ освободили северную часть Волчанска: главное об СВО 21 мая

ВС РФ освободили северную часть Волчанска

21 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

В Харьковской области освобождена часть Волчанска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль ВС РФ взято примерно 40% от всей территории города. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 21 мая. Освобождена часть Волчанска в Харьковской области В Харьковской области ВС РФ освободили северную часть города Волчанска. Как отметил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, Украина потеряла 40% территории города. По его словам, российские войска продвигаются медленно, но уверенно. Германия о перехвате российских ракет над Украиной Германия не рассматривает возможность самостоятельно сбивать ракеты и дроны ВС РФ над территорией Украины. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, помощь в перехвате ракет будет означать прямое участие стран Запада в конфликте. Российские военные освободили поселок в ДНР ВС РФ освободили село Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР). Бригады российских военных выбили ВСУ из населенного пункта, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же отметили, что выжившие украинские бойцы сбежали, оставив часть своего вооружения. Новость по теме ВС РФ применили против ВСУ фугасные бомбы с «эффектом землетрясения»: карта СВО на 21 мая Зеленский накричал на генералов ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский кричит на своих генералов из-за страха, что те сильно приукрашивают ситуацию на фронте для украинских военных. Как отметил офицер украинского спецназа Денис Ярославский, официальные версии, рисующие радужную картину, не помогают успокоить нервы украинского лидера. ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы гражданских объектов РФ Из-за неудач ВСУ на фронте украинская сторона продолжает бесчеловечные обстрелы приграничных регионах РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти Киева делают это из-за отсутствия ритмичности в поставках западного вооружения. В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль ВСУ атаковали беспилотником автомобиль в Белгородской области в поселке Октябрьский. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента погибла женщина. По его словам, всего в машине находилось трое гражданских. В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ ВС РВ уничтожили в ДНР склад с боеприпасами украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. Также подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль ВС РФ взято примерно 40% от всей территории города. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 21 мая. В Харьковской области ВС РФ освободили северную часть города Волчанска. Как отметил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, Украина потеряла 40% территории города. По его словам, российские войска продвигаются медленно, но уверенно. Германия не рассматривает возможность самостоятельно сбивать ракеты и дроны ВС РФ над территорией Украины. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, помощь в перехвате ракет будет означать прямое участие стран Запада в конфликте. ВС РФ освободили село Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР). Бригады российских военных выбили ВСУ из населенного пункта, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же отметили, что выжившие украинские бойцы сбежали, оставив часть своего вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский кричит на своих генералов из-за страха, что те сильно приукрашивают ситуацию на фронте для украинских военных. Как отметил офицер украинского спецназа Денис Ярославский, официальные версии, рисующие радужную картину, не помогают успокоить нервы украинского лидера. Из-за неудач ВСУ на фронте украинская сторона продолжает бесчеловечные обстрелы приграничных регионах РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти Киева делают это из-за отсутствия ритмичности в поставках западного вооружения. ВСУ атаковали беспилотником автомобиль в Белгородской области в поселке Октябрьский. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента погибла женщина. По его словам, всего в машине находилось трое гражданских. ВС РВ уничтожили в ДНР склад с боеприпасами украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. Также подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра, передает Пятый канал.