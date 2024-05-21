В лесах около Троицка (Челябинская область) в конце мая выросли подберезовики. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
«Троицк», — написал 21 мая Андрей Г. в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фото, на которых показаны выросшие в лесу подберезовики.
Под постом пользователи высказали удивление, что подберезовики появились в этом году так рано. Другие поинтересовались, почему грибы потрескались. Оказалось, что в лесу стоит засуха, поэтому они лопнули.
В Сосновском районе ранее грибники в мае нашли урожай маслят. Возле Каштака после недавно выпавшего снега появился новый урожай сморчков. В 2024 году в Челябинской области ожидается насыщенный грибной сезон. Он будет богат и на редкие виды грибов, рассказал URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского государственного университета Борис Красуцкий.
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