21 мая 2024

В челябинских лесах в мае грибники начали собирать подберезовики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы появились уже в конце мая
Грибы появились уже в конце мая Фото:

В лесах около Троицка (Челябинская область) в конце мая выросли подберезовики. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«Троицк», — написал 21 мая Андрей Г. в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фото, на которых показаны выросшие в лесу подберезовики.

Под постом пользователи высказали удивление, что подберезовики появились в этом году так рано. Другие поинтересовались, почему грибы потрескались. Оказалось, что в лесу стоит засуха, поэтому они лопнули.

В Сосновском районе ранее грибники в мае нашли урожай маслят. Возле Каштака после недавно выпавшего снега появился новый урожай сморчков. В 2024 году в Челябинской области ожидается насыщенный грибной сезон. Он будет богат и на редкие виды грибов, рассказал URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского государственного университета Борис Красуцкий.

Грибы уже потрескались в лесах
Грибы уже потрескались в лесах
Фото:
Грибники делятся в соцсети удивительными находками
Грибники делятся в соцсети удивительными находками
Фото:

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В лесах около Троицка (Челябинская область) в конце мая выросли подберезовики. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «Троицк», — написал 21 мая Андрей Г. в группе «Грибы ягоды грибники Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина прикрепил фото, на которых показаны выросшие в лесу подберезовики. Под постом пользователи высказали удивление, что подберезовики появились в этом году так рано. Другие поинтересовались, почему грибы потрескались. Оказалось, что в лесу стоит засуха, поэтому они лопнули. В Сосновском районе ранее грибники в мае нашли урожай маслят. Возле Каштака после недавно выпавшего снега появился новый урожай сморчков. В 2024 году в Челябинской области ожидается насыщенный грибной сезон. Он будет богат и на редкие виды грибов, рассказал URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского государственного университета Борис Красуцкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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