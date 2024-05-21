Профессор Красуцкий: челябинцев в 2024 году ждет богатый урожай грибов

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В Челябинской области в 2024 году ожидается насыщенный грибной сезон Фото:

В Челябинской области ожидается насыщенный грибной сезон. В 2024 году грибники могут найти виды, которые редко плодоносят, сообщил URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий.

«Будет достаточно много разных видов грибов. В том числе и тех, которые довольно редко плодоносят и могут представлять большой интерес как для грибников, так и для профессионалов», — сообщил URA.RU доктор наук. Красуцкий также подчеркнул, что достаточное количество влаги весной является предпосылкой хорошего урожая.

Грибной сезон в Челябинской области традиционно начался со сморчков и сморчковых шапочек. По наблюдению профессора, весной в регионе преобладал урожай именно шапочек. Он отметил, что следующими поспеют маслята, подберезовики и более редкие виды грибов, растущие на древесных остатках.

В июле появится урожай белых грибов, сыроежек и подосиновиков. К концу лета вырастут грузди, рядовки и опята, а тихая охота в Челябинской области продолжится до заморозков.

Грибники 20 мая уже обнаружили под Челябинском грибницу маслят. Челябинцы также заметили увеличение урожая сморчков после майского снегопада.

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В Челябинской области ожидается насыщенный грибной сезон. В 2024 году грибники могут найти виды, которые редко плодоносят, сообщил URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий. «Будет достаточно много разных видов грибов. В том числе и тех, которые довольно редко плодоносят и могут представлять большой интерес как для грибников, так и для профессионалов», — сообщил URA.RU доктор наук. Красуцкий также подчеркнул, что достаточное количество влаги весной является предпосылкой хорошего урожая. Грибной сезон в Челябинской области традиционно начался со сморчков и сморчковых шапочек. По наблюдению профессора, весной в регионе преобладал урожай именно шапочек. Он отметил, что следующими поспеют маслята, подберезовики и более редкие виды грибов, растущие на древесных остатках. В июле появится урожай белых грибов, сыроежек и подосиновиков. К концу лета вырастут грузди, рядовки и опята, а тихая охота в Челябинской области продолжится до заморозков. Грибники 20 мая уже обнаружили под Челябинском грибницу маслят. Челябинцы также заметили увеличение урожая сморчков после майского снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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