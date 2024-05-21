«Ведомости»: Фридман требует от Люксембурга почти 16 млрд долларов

22 мая 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Адвокаты Фридмана направили обращение люксембургским властям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры по вопросу выплаты ему компенсации за «экспроприированные» страной активы. Он требует выплатить ему 15,8 миллиарда долларов. Об этом сообщили два источника, знакомых с текстом уведомления «Фридман требует от Люксембурга выплаты 15,8 миллиарда долларов компенсации (1,4 трлн рублей). Во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране», — сказали собеседники « Ведомостям ». Стоимость примерная, так как из-за санкций Фридман не может привлекать экспертов-оценщиков из Евросоюза, а его люксембургским компаниям запрещено сообщать информацию, связанную с финансами. В случае отказа он планирует обратиться с иском в международный арбитраж. Адвокаты Фридмана направили обращение люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Бизнесмен расценивает это как незаконную экспроприацию, заморозку его активов в рамках исполнения санкций ЕС. Фридман покинул РФ после начала спецоперации на Украине. Спустя время служба безопасности Украины обвинила его в финансировании российской стороны в конфликте. Позже Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена. Сами Фридман назвал «ошибкой» свои инвестиции в западные страны. 10 апреля суд ЕС снял персональные санкции с него. Фридман заявил, что их с Авеном удовлетворяет это решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры по вопросу выплаты ему компенсации за «экспроприированные» страной активы. Он требует выплатить ему 15,8 миллиарда долларов. Об этом сообщили два источника, знакомых с текстом уведомления «Фридман требует от Люксембурга выплаты 15,8 миллиарда долларов компенсации (1,4 трлн рублей). Во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране», — сказали собеседники «Ведомостям». Стоимость примерная, так как из-за санкций Фридман не может привлекать экспертов-оценщиков из Евросоюза, а его люксембургским компаниям запрещено сообщать информацию, связанную с финансами. В случае отказа он планирует обратиться с иском в международный арбитраж. Адвокаты Фридмана направили обращение люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Бизнесмен расценивает это как незаконную экспроприацию, заморозку его активов в рамках исполнения санкций ЕС. Фридман покинул РФ после начала спецоперации на Украине. Спустя время служба безопасности Украины обвинила его в финансировании российской стороны в конфликте. Позже Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена. Сами Фридман назвал «ошибкой» свои инвестиции в западные страны. 10 апреля суд ЕС снял персональные санкции с него. Фридман заявил, что их с Авеном удовлетворяет это решение.