В мире Украина СБУ объявила в розыск олигарха Фридмана. Скрин 20 декабря 2023 в 22:37 Размер текста - 17 + Михаила Фридмана объявили в розыск на Украине Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Это следует из данных базы украинского МВД. Фридман разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Дата его исчезновения отмечена как 10 октября 2023 года. Ранее украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Кроме того, ранее СБУ отобрала все активы предпринимателей. Стоимость их арестованного имущества превысила 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. фото: скриншот базы МВД Украины Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Это следует из данных базы украинского МВД. Фридман разыскивается как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Дата его исчезновения отмечена как 10 октября 2023 года. Ранее украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Кроме того, ранее СБУ отобрала все активы предпринимателей. Стоимость их арестованного имущества превысила 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям