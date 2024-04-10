Песков поддержал решение суда ЕС в отношение Авена и Фридмана

Санкции, которые были введены против российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, являлись незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать судебные решения в отношении себя, они реализуют эти решения. Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заявил Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС о снятии санкций в отношении предпринимателей.
Суд ЕС 10 апреля снял персональные санкции с Фридмана и Авена. Фридман заявил, что их с Авеном удовлетворяет это решение.
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