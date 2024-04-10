Песков поддержал решение суда ЕС в отношение Авена и Фридмана

Песков: санкции ЕС против бизнесменов Фридмана и Авена были незаконными
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Санкции, которые ЕС принимал против Фридмана и Авена, были незаконными, заявил Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые были введены против российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, являлись незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать судебные решения в отношении себя, они реализуют эти решения. Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заявил Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС о снятии санкций в отношении предпринимателей.

Суд ЕС 10 апреля снял персональные санкции с Фридмана и Авена. Фридман заявил, что их с Авеном удовлетворяет это решение.

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Санкции, которые были введены против российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, являлись незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать судебные решения в отношении себя, они реализуют эти решения. Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заявил Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС о снятии санкций в отношении предпринимателей. Суд ЕС 10 апреля снял персональные санкции с Фридмана и Авена. Фридман заявил, что их с Авеном удовлетворяет это решение.
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