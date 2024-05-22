Казахстан передал РФ пытавшегося ранее скрыться криминального авторитета

22 мая 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Криминальный авторитет попал в руки российского правосудия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Казахстанские правоохранительные органы передали представителям российского МВД криминального авторитета Степана Фурмана. Он пытался скрыться в центрально-азиатской республике от правосудия РФ. Информация об этом опубликована на сайте МВД России. «На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия», — указано на сайте МВД. Ранее в Португалии задержали российского вора в законе Фурмана (Мурманского), который находился в международном розыске. Его короновали в 1994 году. «Крестными отцами» криминального деятеля называют грузинских авторитетов Бадри Когуашвили и Георгия Углаву (Тахи). Отмечается, что Фурман был неоднократно судим за кражи, разбой, оружие и наркотики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казахстанские правоохранительные органы передали представителям российского МВД криминального авторитета Степана Фурмана. Он пытался скрыться в центрально-азиатской республике от правосудия РФ. Информация об этом опубликована на сайте МВД России. «На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия», — указано на сайте МВД. Ранее в Португалии задержали российского вора в законе Фурмана (Мурманского), который находился в международном розыске. Его короновали в 1994 году. «Крестными отцами» криминального деятеля называют грузинских авторитетов Бадри Когуашвили и Георгия Углаву (Тахи). Отмечается, что Фурман был неоднократно судим за кражи, разбой, оружие и наркотики.