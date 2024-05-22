Казахстан передал РФ пытавшегося ранее скрыться криминального авторитета

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Криминальный авторитет попал в руки российского правосудия (архивное фото) Фото:

Казахстанские правоохранительные органы передали представителям российского МВД криминального авторитета Степана Фурмана. Он пытался скрыться в центрально-азиатской республике от правосудия РФ. Информация об этом опубликована на сайте МВД России.

«На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия», — указано на сайте МВД.

Ранее в Португалии задержали российского вора в законе Фурмана (Мурманского), который находился в международном розыске. Его короновали в 1994 году. «Крестными отцами» криминального деятеля называют грузинских авторитетов Бадри Когуашвили и Георгия Углаву (Тахи). Отмечается, что Фурман был неоднократно судим за кражи, разбой, оружие и наркотики.

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Казахстанские правоохранительные органы передали представителям российского МВД криминального авторитета Степана Фурмана. Он пытался скрыться в центрально-азиатской республике от правосудия РФ. Информация об этом опубликована на сайте МВД России. «На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия», — указано на сайте МВД. Ранее в Португалии задержали российского вора в законе Фурмана (Мурманского), который находился в международном розыске. Его короновали в 1994 году. «Крестными отцами» криминального деятеля называют грузинских авторитетов Бадри Когуашвили и Георгия Углаву (Тахи). Отмечается, что Фурман был неоднократно судим за кражи, разбой, оружие и наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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