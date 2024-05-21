В тюменских магазинах духи подешевели на 30%

22 мая 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

За три месяца тюменцы потратили на парфюмерию 389,5 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюменской области на 30% снизилась цена на духи. При этом парфюмерия в целом подорожала на 2%. Об этом рассказали в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). «В первом квартале 2024 года средняя стоимость духов по сравнению с первым кварталом 2023 года упала на 30%, а с начала года снизилась на 11% — до 2264 рублей за флакон. При этом средняя цена парфюмерии в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 2% — до 1819 рублей за флакон», — рассказали специалисты журналисту РБК Тюмень. За три месяца 2024 года тюменцы потратили на парфюмерию 389,5 миллиона рублей. Из них 32,2 миллиона рублей пришлось на духи. По данным ЦРПТ, отечественные бренды составляют 71% рынка. Отмечается, что с начала года в России произвели 6,1 миллиона флаконов духов, а импортировали 2,4 миллиона. Сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая рассказала, что при выборе духов обязательно нужно учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно место, в которое пойдет человек. По словам стилиста, стоит выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Она предупредила, что у горячих людей ароматы парфюма будут звучать ярко на теле. Это может вызывать головную боль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на 30% снизилась цена на духи. При этом парфюмерия в целом подорожала на 2%. Об этом рассказали в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). «В первом квартале 2024 года средняя стоимость духов по сравнению с первым кварталом 2023 года упала на 30%, а с начала года снизилась на 11% — до 2264 рублей за флакон. При этом средняя цена парфюмерии в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 2% — до 1819 рублей за флакон», — рассказали специалисты журналисту РБК Тюмень. За три месяца 2024 года тюменцы потратили на парфюмерию 389,5 миллиона рублей. Из них 32,2 миллиона рублей пришлось на духи. По данным ЦРПТ, отечественные бренды составляют 71% рынка. Отмечается, что с начала года в России произвели 6,1 миллиона флаконов духов, а импортировали 2,4 миллиона. Сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая рассказала, что при выборе духов обязательно нужно учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно место, в которое пойдет человек. По словам стилиста, стоит выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Она предупредила, что у горячих людей ароматы парфюма будут звучать ярко на теле. Это может вызывать головную боль.