Тюменцам рассказали как правильно подбирать духи

Тюменский парфюмерный стилист Зубрицкая: духи стоит подбирать под одежду и место

03 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Для закрытых помещений стоит выбирать легкие ароматы духов Фото: Денис Моргунов © URA.RU При выборе духов обязательно стоит учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно то, куда пойдет человек, считает сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая. «Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит „надевать“ на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы», — рассказала Зубрицкая «Тюменской области сегодня». Также при выборе духов нужно обратить на стиль одежды. Стилист посоветовала выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Также она предупредила, что если у носителя аромата горячая кожа, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.

При выборе духов обязательно стоит учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно то, куда пойдет человек, считает сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая. «Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит „надевать“ на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы», — рассказала Зубрицкая «Тюменской области сегодня». Также при выборе духов нужно обратить на стиль одежды. Стилист посоветовала выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Также она предупредила, что если у носителя аромата горячая кожа, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.