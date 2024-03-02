02 марта 2024
01 марта 2024

Тюменцам рассказали как правильно подбирать духи

Тюменский парфюмерный стилист Зубрицкая: духи стоит подбирать под одежду и место
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, духи, парфюмерия, парфюм
Для закрытых помещений стоит выбирать легкие ароматы духов Фото:

При выборе духов обязательно стоит учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно то, куда пойдет человек, считает сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая.

«Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит „надевать“ на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы», — рассказала Зубрицкая «Тюменской области сегодня». Также при выборе духов нужно обратить на стиль одежды.

Стилист посоветовала выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Также она предупредила, что если у носителя аромата горячая кожа, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.

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При выборе духов обязательно стоит учитывать стиль одежды. Также при подборе аромата важно то, куда пойдет человек, считает сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая. «Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит „надевать“ на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы», — рассказала Зубрицкая «Тюменской области сегодня». Также при выборе духов нужно обратить на стиль одежды. Стилист посоветовала выбирать легкие и корректные ароматы, если человеку будет необходимо находиться в закрытом помещении. Также она предупредила, что если у носителя аромата горячая кожа, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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