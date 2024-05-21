Пожарные спасли женщину в курганском селе (архивное фото)
Женщина в селе Вилкино (Курганская область) спаслась из огня благодаря пожарному извещателю. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России».
«В селе Вилкино 55-летняя женщина заснула с сигаретой. Ее разбудил громкий звук автономного пожарного извещателя. Пострадавшая успела выбежать на веранду, в дыму ее обнаружили пожарные и вывели в безопасное место», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Пожар тушили шесть специалистов и три единицы техники. Огонь был ликвидирован на площади 42 квадратных метров, отметили в МЧС.
Женщина спаслась из пожара благодаря извещателю
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