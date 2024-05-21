21 мая 2024

Жительницу Курганской области спецприбор спас от смерти в огне. Фото

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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарный на крыше
Пожарные спасли женщину в курганском селе (архивное фото) Фото:

Женщина в селе Вилкино (Курганская область) спаслась из огня благодаря пожарному извещателю. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России».

«В селе Вилкино 55-летняя женщина заснула с сигаретой. Ее разбудил громкий звук автономного пожарного извещателя. Пострадавшая успела выбежать на веранду, в дыму ее обнаружили пожарные и вывели в безопасное место», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Пожар тушили шесть специалистов и три единицы техники. Огонь был ликвидирован на площади 42 квадратных метров, отметили в МЧС.

Женщина спаслась из пожара благодаря извещателю
Женщина спаслась из пожара благодаря извещателю
Фото:

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Женщина в селе Вилкино (Курганская область) спаслась из огня благодаря пожарному извещателю. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС России». «В селе Вилкино 55-летняя женщина заснула с сигаретой. Ее разбудил громкий звук автономного пожарного извещателя. Пострадавшая успела выбежать на веранду, в дыму ее обнаружили пожарные и вывели в безопасное место», — говорится в сообщении представителей ведомства. Пожар тушили шесть специалистов и три единицы техники. Огонь был ликвидирован на площади 42 квадратных метров, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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