Baza: у самолета над Тюменью отказал автопилот

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени
Российская авиакомпания «Ямал» столкнулась с техническими проблемами во время рейса из Уфы в Новый Уренгой. Согласно сообщениям, у самолета отказал автопилот.
«Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что экипаж воздушного судна в связи с этим принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Тюмени «Рощино».
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