Происшествия Baza: у самолета над Тюменью отказал автопилот 22 мая 2024 в 09:34 Размер текста - 17 + Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская авиакомпания «Ямал» столкнулась с техническими проблемами во время рейса из Уфы в Новый Уренгой. Согласно сообщениям, у самолета отказал автопилот. «Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что экипаж воздушного судна в связи с этим принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Тюмени «Рощино». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская авиакомпания «Ямал» столкнулась с техническими проблемами во время рейса из Уфы в Новый Уренгой. Согласно сообщениям, у самолета отказал автопилот. «Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что экипаж воздушного судна в связи с этим принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Тюмени «Рощино». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям