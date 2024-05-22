Baza: у самолета над Тюменью отказал автопилот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в Тюмени Фото:

Российская авиакомпания «Ямал» столкнулась с техническими проблемами во время рейса из Уфы в Новый Уренгой. Согласно сообщениям, у самолета отказал автопилот.

«Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что экипаж воздушного судна в связи с этим принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Тюмени «Рощино».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская авиакомпания «Ямал» столкнулась с техническими проблемами во время рейса из Уфы в Новый Уренгой. Согласно сообщениям, у самолета отказал автопилот. «Экипаж самолета сообщил об отказе автопилота», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что экипаж воздушного судна в связи с этим принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Тюмени «Рощино».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...