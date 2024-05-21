21 мая 2024

Отец Миши Бахтина со СМА устроил забастовку в центре Екатеринбурга. Фото

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Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Родители пытаются получить препарат за счет государства Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устроил одиночный пикет на улице Добролюбова, 11. Мужчина требует обеспечить своего сына препаратом «Рисдиплам». Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская.

«Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет», — пояснила Липинская.

Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители мальчика активно борются за его право на лечение. Отец неоднократно участвовал в одиночных пикетах, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

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Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устроил одиночный пикет на улице Добролюбова, 11. Мужчина требует обеспечить своего сына препаратом «Рисдиплам». Об этом URA.RU рассказала юрист семьи Юлия Липинская. «Мишу до сих пор не обеспечивают жизненно необходимым препаратом. Поэтому сегодня Дмитрий вышел на одиночный пикет», — пояснила Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители мальчика активно борются за его право на лечение. Отец неоднократно участвовал в одиночных пикетах, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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