21 мая 2024

Пермский край досрочно выполнил план по установке фельдшерско-акушерских пунктов

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ФАПы растут в Прикамье как грибы
ФАПы растут в Прикамье как грибы Фото:

Власти Пермского края досрочно выполнили план, установив в регионе 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, которая прошла в Москве.

«Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта, в 2023 году капитально отремонтированы 40 медицинских объектов, в медучреждения региона передано 14 санитарных автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования. Кроме того, регион досрочно выполнил план по установке 25 фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас ведется их лицензирование», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края на своем сайте.

Также Махонин рассказал Мурашко, что в Прикамье за четыре года капитально отремонтированы 277 медицинских объектов и благоустроены прилежащие территории 24 больниц и поликлиник. Работа будет продолжена — в 2024 году планируется завершить капремонт 57 объектов и благоустройство еще 13 территорий медучреждений. Комплексные капремонты во всех стационарах региона планируются к 2030 году.

Кроме ремонта в регионе строятся и новые медицинские учреждения, отметил губернатор. По его словам, с 2020 года введен в эксплуатацию 21 крупный медицинский объект, из них 12 – в прошлом году. За четыре года установлены 160 ФАПов. В планах еще 16 объектов в шести округах.

Отдельно Махонин рассказал о работе с кадрами. Благодаря федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» за четыре года 516 медработников были трудоустроены в 28 муниципальных образований края. В региональной программе «Медицинские кадры Прикамья» за два года приняли участие 224 человека.

Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин и Мурашко также обсудили строительстве студенческого кампуса «Будущее Пармы». Здесь вместе с другими вузами разместится и Пермский медуниверситет. 

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Власти Пермского края досрочно выполнили план, установив в регионе 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, которая прошла в Москве. «Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта, в 2023 году капитально отремонтированы 40 медицинских объектов, в медучреждения региона передано 14 санитарных автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования. Кроме того, регион досрочно выполнил план по установке 25 фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас ведется их лицензирование», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края на своем сайте. Также Махонин рассказал Мурашко, что в Прикамье за четыре года капитально отремонтированы 277 медицинских объектов и благоустроены прилежащие территории 24 больниц и поликлиник. Работа будет продолжена — в 2024 году планируется завершить капремонт 57 объектов и благоустройство еще 13 территорий медучреждений. Комплексные капремонты во всех стационарах региона планируются к 2030 году. Кроме ремонта в регионе строятся и новые медицинские учреждения, отметил губернатор. По его словам, с 2020 года введен в эксплуатацию 21 крупный медицинский объект, из них 12 – в прошлом году. За четыре года установлены 160 ФАПов. В планах еще 16 объектов в шести округах. Отдельно Махонин рассказал о работе с кадрами. Благодаря федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» за четыре года 516 медработников были трудоустроены в 28 муниципальных образований края. В региональной программе «Медицинские кадры Прикамья» за два года приняли участие 224 человека. Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин и Мурашко также обсудили строительстве студенческого кампуса «Будущее Пармы». Здесь вместе с другими вузами разместится и Пермский медуниверситет. 
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