В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Церемонию возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана", — сообщает ТАСС. Там добавили, что на церемонии также прощаются и с соратниками Раиси. На мероприятии присутствует Али Хаменеи.
В результате крушения вертолета 19 мая погиб президент Ирана Раиси и его делегация. Глава МИД Ирана изначально не должен был лететь на одном самолете с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал гибель президента Ирана в авиакатастрофе большой потерей.
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