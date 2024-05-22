В Тегеране на прощание с президентом Ирана собрались сотни тысяч людей. Видео

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В Тегеране проходит церемония прощания с Ибрахимом Раиси
В Тегеране проходит церемония прощания с Ибрахимом Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Церемонию возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана", — сообщает ТАСС. Там добавили, что на церемонии также прощаются и с соратниками Раиси. На мероприятии присутствует Али Хаменеи. 

В результате крушения вертолета 19 мая погиб президент Ирана Раиси и его делегация. Глава МИД Ирана изначально не должен был лететь на одном самолете с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал гибель президента Ирана в авиакатастрофе большой потерей.

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В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Церемонию возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана", — сообщает ТАСС. Там добавили, что на церемонии также прощаются и с соратниками Раиси. На мероприятии присутствует Али Хаменеи.  В результате крушения вертолета 19 мая погиб президент Ирана Раиси и его делегация. Глава МИД Ирана изначально не должен был лететь на одном самолете с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал гибель президента Ирана в авиакатастрофе большой потерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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