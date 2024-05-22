Ирландия официально признала независимость Палестины

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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с бумагами
Ирландия приняла независимость Палестины Фото:

Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис

«Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании.

Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая.

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Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис «Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании. Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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