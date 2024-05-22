Ирландия официально признала независимость Палестины

Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис
«Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании.
Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая.
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Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис «Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании. Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая.