В мире Ирландия официально признала независимость Палестины 22 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Ирландия приняла независимость Палестины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис «Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании. Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис «Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства», — передает слова Харриса The Irish Times. Он добавил, что по такому же сценарию в дальнейшем должны последовать и власти Испании. Норвегия 22 мая поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Официально решение о признании независимости Палестины вступит в силу 28 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям