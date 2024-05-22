Слуцкий заявил о планах Первого канала снять сериал о Жириновском

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Первый канал снимет сериал про Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий
Первый канал снимет сериал про Владимира Жириновского, заявил Леонид Слуцкий Фото:

Первый канал приступит к созданию сериала об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

«Первый канал займется производством сериала об основателе ЛДПР Владимире Жириновском», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что жизнь основателя ЛДПР была настолько насыщена событиями и неожиданными поворотами, что ее хватит на развернутую эпопею.

Слуцкий провел встречу с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить подробности предстоящего проекта и возможных кандидатов на роли. Лидер ЛДПР подчеркнул, что зрители увидят трудный путь формирования характера Жириновского, историю зарождения ЛДПР, а также первые достижения в сложное время.

Актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале "Слово пацана", сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме о политике. Он заявил об этом на встрече с Леонидом Слуцким 18 февраля. Кологривый утверждает, что он сделает это лучше, чем кто-либо другой. Съемки фильма начнутся в 2024 году под режиссурой Александра Баранова.

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Первый канал приступит к созданию сериала об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий. «Первый канал займется производством сериала об основателе ЛДПР Владимире Жириновском», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что жизнь основателя ЛДПР была настолько насыщена событиями и неожиданными поворотами, что ее хватит на развернутую эпопею. Слуцкий провел встречу с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить подробности предстоящего проекта и возможных кандидатов на роли. Лидер ЛДПР подчеркнул, что зрители увидят трудный путь формирования характера Жириновского, историю зарождения ЛДПР, а также первые достижения в сложное время. Актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале "Слово пацана", сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме о политике. Он заявил об этом на встрече с Леонидом Слуцким 18 февраля. Кологривый утверждает, что он сделает это лучше, чем кто-либо другой. Съемки фильма начнутся в 2024 году под режиссурой Александра Баранова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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