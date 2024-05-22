Слуцкий заявил о планах Первого канала снять сериал о Жириновском

Первый канал приступит к созданию сериала об основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий.
«Первый канал займется производством сериала об основателе ЛДПР Владимире Жириновском», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что жизнь основателя ЛДПР была настолько насыщена событиями и неожиданными поворотами, что ее хватит на развернутую эпопею.
Слуцкий провел встречу с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить подробности предстоящего проекта и возможных кандидатов на роли. Лидер ЛДПР подчеркнул, что зрители увидят трудный путь формирования характера Жириновского, историю зарождения ЛДПР, а также первые достижения в сложное время.
Актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале "Слово пацана", сыграет Владимира Жириновского в биографическом фильме о политике. Он заявил об этом на встрече с Леонидом Слуцким 18 февраля. Кологривый утверждает, что он сделает это лучше, чем кто-либо другой. Съемки фильма начнутся в 2024 году под режиссурой Александра Баранова.
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