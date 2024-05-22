При обысках у главного свердловского борца с коррупцией могли найти 15 млн

Официально информация о крупной сумме не подтверждена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Во время обысков, предположительно, проведенных у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова могла быть найдена крупная сумма денег. Информацией с URA.RU поделился источник, близкий к теме.

«Во время оперативно-следственных мероприятий оперативники ФСБ в квартире, которая может быть связанной с Дьяковым, нашли крупную сумму денег. Речь идет о 15-17 миллионах рублей», — сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации нет.

Информация об обысках у Дьякова появилась утром 21 мая. Первым об этом сообщило URA.RU, позднее информацию подтвердил ряд других СМИ, включая госагентство ТАСС. Оперативно-следственные мероприятия, по неофициальным данным, проводили сотрудники ФСБ из Москвы под руководством начальника Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева. Предположительно, следственные действия связаны с делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Анастасии Чернецкой вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она с сообщниками предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 млн до миллиарда рублей. Все, что известно о деле Чернецкой, — в сюжете URA.RU.