На фестивале «Аркаима» зафиксировали небывалый наплыв посетителей

Фестиваль «Аркаима» в Челябинске посетило в два раза больше людей, чем ожидалось

22 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» планируют повторить в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который проходил 24 февраля в Челябинске, посетило в два раза больше людей, чем ожидалось. Во время мероприятия площадки были заполнены гостями от начала и до конца, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“ посетило пять тысяч человек. Изначально было запланировано две-три тысячи гостей. Люди пребывали, а площадки были заняты от начала и до конца», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». На пресс-конференции Волик отметил, что по итогам прошедшего фестиваля будет решено, провести его в следующем году или нет. Также он рассказал про итоги «Ночи музеев», которая проходила этой весной. Участие в акции прияли более 1000 человек. Ранее стало известно, что в музее-заповеднике «Аркаим» начали подготовку проекта ленд-парка и воссоздание стойбища кочевников. На территории появится пять юрт, четыре из них будут жилыми. Для их благоустройства будут использовать современные материалы. Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который проходил 24 февраля в Челябинске, посетило в два раза больше людей, чем ожидалось. Во время мероприятия площадки были заполнены гостями от начала и до конца, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“ посетило пять тысяч человек. Изначально было запланировано две-три тысячи гостей. Люди пребывали, а площадки были заняты от начала и до конца», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». На пресс-конференции Волик отметил, что по итогам прошедшего фестиваля будет решено, провести его в следующем году или нет. Также он рассказал про итоги «Ночи музеев», которая проходила этой весной. Участие в акции прияли более 1000 человек. Ранее стало известно, что в музее-заповеднике «Аркаим» начали подготовку проекта ленд-парка и воссоздание стойбища кочевников. На территории появится пять юрт, четыре из них будут жилыми. Для их благоустройства будут использовать современные материалы. Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди гостей.