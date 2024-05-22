На фестивале «Аркаима» зафиксировали небывалый наплыв посетителей

Фестиваль «Аркаима» в Челябинске посетило в два раза больше людей, чем ожидалось
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Открытие археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, археология, выставка аркаим древнее наследие урала, музей истории и археологии урала
Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» планируют повторить в следующем году Фото:

Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который проходил 24 февраля в Челябинске, посетило в два раза больше людей, чем ожидалось. Во время мероприятия площадки были заполнены гостями от начала и до конца, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик.

«Фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“ посетило пять тысяч человек. Изначально было запланировано две-три тысячи гостей. Люди пребывали, а площадки были заняты от начала и до конца», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс».

На пресс-конференции Волик отметил, что по итогам прошедшего фестиваля будет решено, провести его в следующем году или нет. Также он рассказал про итоги «Ночи музеев», которая проходила этой весной. Участие в акции прияли более 1000 человек.

Ранее стало известно, что в музее-заповеднике «Аркаим» начали подготовку проекта ленд-парка и воссоздание стойбища кочевников. На территории появится пять юрт, четыре из них будут жилыми. Для их благоустройства будут использовать современные материалы.

Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди гостей.

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Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который проходил 24 февраля в Челябинске, посетило в два раза больше людей, чем ожидалось. Во время мероприятия площадки были заполнены гостями от начала и до конца, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“ посетило пять тысяч человек. Изначально было запланировано две-три тысячи гостей. Люди пребывали, а площадки были заняты от начала и до конца», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». На пресс-конференции Волик отметил, что по итогам прошедшего фестиваля будет решено, провести его в следующем году или нет. Также он рассказал про итоги «Ночи музеев», которая проходила этой весной. Участие в акции прияли более 1000 человек. Ранее стало известно, что в музее-заповеднике «Аркаим» начали подготовку проекта ленд-парка и воссоздание стойбища кочевников. На территории появится пять юрт, четыре из них будут жилыми. Для их благоустройства будут использовать современные материалы. Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди гостей.
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Ссылки по теме
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