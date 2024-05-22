Свердловчане и тюменцы стали самыми частыми туристами челябинского «Аркаима»

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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Свердловчане и тюменцы приезжают в «Аркаим» чаще, чем другие жители России Фото:

Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» Челябинской области составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик.

«Больше всего туристов приезжает из Свердловской и Тюменской областей, Башкирии и Оренбургской области. В последнее время наблюдаем туристов и из центральной части России, Москвы и северной столицы», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс».

Волик также отметил изменение среднего возраста туристов. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди туристов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в заповеднике установят лейд-парк и жилые юрты. Музей также дополнят мобильные домики и зоны отдыха.

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Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» Челябинской области составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Больше всего туристов приезжает из Свердловской и Тюменской областей, Башкирии и Оренбургской области. В последнее время наблюдаем туристов и из центральной части России, Москвы и северной столицы», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». Волик также отметил изменение среднего возраста туристов. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди туристов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в заповеднике установят лейд-парк и жилые юрты. Музей также дополнят мобильные домики и зоны отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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