Свердловчане и тюменцы стали самыми частыми туристами челябинского «Аркаима»

Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» Челябинской области составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик.
«Больше всего туристов приезжает из Свердловской и Тюменской областей, Башкирии и Оренбургской области. В последнее время наблюдаем туристов и из центральной части России, Москвы и северной столицы», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс».
Волик также отметил изменение среднего возраста туристов. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди туристов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в заповеднике установят лейд-парк и жилые юрты. Музей также дополнят мобильные домики и зоны отдыха.
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