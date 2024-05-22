Свердловчане и тюменцы стали самыми частыми туристами челябинского «Аркаима»

22 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Свердловчане и тюменцы приезжают в «Аркаим» чаще, чем другие жители России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» Челябинской области составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Больше всего туристов приезжает из Свердловской и Тюменской областей, Башкирии и Оренбургской области. В последнее время наблюдаем туристов и из центральной части России, Москвы и северной столицы», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». Волик также отметил изменение среднего возраста туристов. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди туристов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в заповеднике установят лейд-парк и жилые юрты. Музей также дополнят мобильные домики и зоны отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной поток туристов в музей-заповедник «Аркаим» Челябинской области составили жители Свердловской и Тюменской областей. В рейтинг также попали оренбуржцы и жители Башкортостана, сообщил 22 мая директор заповедника Валерий Волик. «Больше всего туристов приезжает из Свердловской и Тюменской областей, Башкирии и Оренбургской области. В последнее время наблюдаем туристов и из центральной части России, Москвы и северной столицы», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». Волик также отметил изменение среднего возраста туристов. По данным заповедника, раннее «Аркаим» посещали люди пенсионного возраста. Однако в последние годы наблюдается рост численности молодежи среди туристов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в заповеднике установят лейд-парк и жилые юрты. Музей также дополнят мобильные домики и зоны отдыха.