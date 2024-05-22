За «Жизньмарт», в котором массово отравились екатеринбуржцы, взялась прокуратура

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура взяла на контроль проведение расследования Роспотребнадзором Фото:
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Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль массовое отравление горожан в «Жизньмарте» и устанавливает обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время подразделением регионального Роспотребнадзора организовано эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции, поскольку заболевания граждан вызваны разными возбудителями. В связи с этим прокуратура взяла на контроль проведение вышеуказанного расследования с целью установления причин заболевания граждан», — рассказали в прокуратуре.

У 18 екатеринбуржцев после обеда в «Жизньмарте» обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Из магазинов уже убрали продукцию, которой могли отравиться покупатели, а компания начала проводить проверку и заявила, что готова выплатить пострадавшим миллион рублей в качестве компенсации. Среди блюд, после которых горожанам становилось плохо, — салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури и сэндвичи.

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В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль массовое отравление горожан в «Жизньмарте» и устанавливает обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В настоящее время подразделением регионального Роспотребнадзора организовано эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции, поскольку заболевания граждан вызваны разными возбудителями. В связи с этим прокуратура взяла на контроль проведение вышеуказанного расследования с целью установления причин заболевания граждан», — рассказали в прокуратуре. У 18 екатеринбуржцев после обеда в «Жизньмарте» обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Из магазинов уже убрали продукцию, которой могли отравиться покупатели, а компания начала проводить проверку и заявила, что готова выплатить пострадавшим миллион рублей в качестве компенсации. Среди блюд, после которых горожанам становилось плохо, — салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури и сэндвичи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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