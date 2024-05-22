За «Жизньмарт», в котором массово отравились екатеринбуржцы, взялась прокуратура

Прокуратура взяла на контроль проведение расследования Роспотребнадзором Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль массовое отравление горожан в «Жизньмарте» и устанавливает обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время подразделением регионального Роспотребнадзора организовано эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции, поскольку заболевания граждан вызваны разными возбудителями. В связи с этим прокуратура взяла на контроль проведение вышеуказанного расследования с целью установления причин заболевания граждан», — рассказали в прокуратуре.

У 18 екатеринбуржцев после обеда в «Жизньмарте» обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Из магазинов уже убрали продукцию, которой могли отравиться покупатели, а компания начала проводить проверку и заявила, что готова выплатить пострадавшим миллион рублей в качестве компенсации. Среди блюд, после которых горожанам становилось плохо, — салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури и сэндвичи.