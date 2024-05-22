Ушедший в отставку свердловский налоговик был на хорошем счету у Мишустина

22 мая 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин относился к Сергею Логинову с уважением Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Покинувший пост начальника УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, об обысках у которого ранее сообщали СМИ, был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором Федеральной налоговой службы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мишустин высоко ценил Логинова за профессионализм, он был на хорошем счету. При Логинове в свердловской налоговой всегда была высокая собираемость, выполнялись и другие KPI», — сказал собеседник агентства. Он объяснил, что Логинов ушел в отставку согласно внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. И на прошлой неделе у Логинова как раз вышел срок, он прощался с коллективом. Ранее имя налоговика всплыло в СМИ в связи с громкими обысками, которые оперативники ФСБ из Москвы провели в Екатеринбурге. По неподтвержденной информации, они прошли у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Сообщали журналисты и об обысках у Логинова, однако пресс-служба свердловского УФНС это опровергла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покинувший пост начальника УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, об обысках у которого ранее сообщали СМИ, был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором Федеральной налоговой службы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Мишустин высоко ценил Логинова за профессионализм, он был на хорошем счету. При Логинове в свердловской налоговой всегда была высокая собираемость, выполнялись и другие KPI», — сказал собеседник агентства. Он объяснил, что Логинов ушел в отставку согласно внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. И на прошлой неделе у Логинова как раз вышел срок, он прощался с коллективом. Ранее имя налоговика всплыло в СМИ в связи с громкими обысками, которые оперативники ФСБ из Москвы провели в Екатеринбурге. По неподтвержденной информации, они прошли у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Сообщали журналисты и об обысках у Логинова, однако пресс-служба свердловского УФНС это опровергла.