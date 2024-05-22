В сети больше не будут продавать ряд блюд от недобросовестных поставщиков
В сети магазинов «Жизньмарт» убирают ряд позиций, которые могут быть потенциально опасны для потребителей. Информация опубликована во внутреннем чате руководства сети.
«Итог по продуктам и поставщикам, которые необходимо снять с полок. Поставщики Логинова, "Фудстор", "Вкусный сэндвич", Мазрова, Кумарова на стопе по всему ассортименту. В понедельник поставок не будет, все что есть — снимаем с полок. На кассе в блок», — указано в сообщении.
Полный перечень продуктов, которые не подлежат реализации в магазинах сети:
- Суп-лапша куриный
- Салат «Дачный»
- Драники картофельные
- Суп-пюре из тыквы
- Горячий сырный онигири с говядиной
- Корн-дог из риса с беконом и сыра
- Темаки спайси-гриль и сурими
- Темаки с куриной грудкой, чуккой и кимчи
- Темаки с креветкой том-кха
- Киш с курицей
- Бельгийская вафля с подкопченный лососем и песто
- Бельгийская вафля с курицей в соусе ранч и свежими овощами
- Салат овощной
- Онигири с лососем и сливочным сыром «Жизньмарт»
- Темаки с курицей в соусе спайси-унаги
- Темаки с креветкой и шампиньонами в соусе том ям
- Темаки с курицей в соусе чили и терияки.
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