В сети магазинов «Жизньмарт» сняли с продажи почти 20 наименований блюд. Список

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В сети больше не будут продавать ряд блюд от недобросовестных поставщиков
В сети больше не будут продавать ряд блюд от недобросовестных поставщиков Фото:

В сети магазинов «Жизньмарт» убирают ряд позиций, которые могут быть потенциально опасны для потребителей. Информация опубликована во внутреннем чате руководства сети.

«Итог по продуктам и поставщикам, которые необходимо снять с полок. Поставщики Логинова, "Фудстор", "Вкусный сэндвич", Мазрова, Кумарова на стопе по всему ассортименту. В понедельник поставок не будет, все что есть — снимаем с полок. На кассе в блок», — указано в сообщении.

Полный перечень продуктов, которые не подлежат реализации в магазинах сети:

  • Суп-лапша куриный
  • Салат «Дачный»
  • Драники картофельные
  • Суп-пюре из тыквы
  • Горячий сырный онигири с говядиной
  • Корн-дог из риса с беконом и сыра
  • Темаки спайси-гриль и сурими
  • Темаки с куриной грудкой, чуккой и кимчи
  • Темаки с креветкой том-кха
  • Киш с курицей
  • Бельгийская вафля с подкопченный лососем и песто
  • Бельгийская вафля с курицей в соусе ранч и свежими овощами
  • Салат овощной
  • Онигири с лососем и сливочным сыром «Жизньмарт»
  • Темаки с курицей в соусе спайси-унаги
  • Темаки с креветкой и шампиньонами в соусе том ям
  • Темаки с курицей в соусе чили и терияки.

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В сети магазинов «Жизньмарт» убирают ряд позиций, которые могут быть потенциально опасны для потребителей. Информация опубликована во внутреннем чате руководства сети. «Итог по продуктам и поставщикам, которые необходимо снять с полок. Поставщики Логинова, "Фудстор", "Вкусный сэндвич", Мазрова, Кумарова на стопе по всему ассортименту. В понедельник поставок не будет, все что есть — снимаем с полок. На кассе в блок», — указано в сообщении. Полный перечень продуктов, которые не подлежат реализации в магазинах сети:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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