В тюменских магазинах «Жизньмарт» опустели полки. Фото

22 мая 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Раньше прилавки «Жизньмарта» были заполнены в любое время дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам. «В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU. На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд. Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. на полках остались единичные позиции Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам. «В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU. На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд. Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.