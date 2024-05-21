21 мая 2024

В тюменских магазинах «Жизньмарт» опустели полки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин "Жизнь март". Тюмень, продукты, жизньмарт, магазин продуктов, продукты в магазине
Раньше прилавки «Жизньмарта» были заполнены в любое время дня Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам.

«В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд.

Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени.

Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

на полках остались единичные позиции
на полках остались единичные позиции
Фото:

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В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам. «В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU. На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд. Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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