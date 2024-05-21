В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам.
«В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд.
Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени.
Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
на полках остались единичные позиции
Фото: читатель URA.RU
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В тюменских магазинах сети «Жизньмарт» опустели полки после того, как часть продукции была изъята из-за массового отравления в Екатеринбурге. Об этом стало известно журналистам. «В магазинах пустые полки. Поставщики прекратили поставки», — передает с места событий корреспондент URA.RU. На кадрах видны полупустые прилавки. Среди оставшегося ассортимента — напитки в алюминиевых банках и некоторые виды готовых блюд. Ранее агентство писало о том, что после массового отравления в Екатеринбурге из тюменских магазинов начали изымать продукцию. Случаи с отравлениями появились и в Тюмени. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.