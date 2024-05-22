Украина придумала, как обойти западный запрет на удары по России

Экс-глава МИД Украины пригрозил «случайными» ударами по России из оружия Запада

22 мая 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Украина планирует «случайной» нанести удары по РФ, если Запад не даст на это официального разрешения Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, в качестве одного из вариантов, предложила «случайно» нанести удары оружием Запада по российской территории, если на это не будет дано официального разрешения. Об этом сообщает экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. «Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам „добро“, и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине РФ. <…> Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — заявил Огрызко. Его слова передает Telegraf. Бывший глава МИД уточнил, что запрет со стороны Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ наносить удары по территории страны. Огрызко назвал такую позицию союзников Киева циничной, также он сравнил положение страны с боксером, которому не разрешили использовать в бою одну из рук. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Запад должен отменить свой запрет на использование ВСУ против России поставляемого оружия. В свою очередь, в газете Financial Times написали, что снятие запрета поможет Киеву сорвать новое наступление ВС РФ и держать оборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина, в качестве одного из вариантов, предложила «случайно» нанести удары оружием Запада по российской территории, если на это не будет дано официального разрешения. Об этом сообщает экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. «Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам „добро“, и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине РФ. <…> Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — заявил Огрызко. Его слова передает Telegraf. Бывший глава МИД уточнил, что запрет со стороны Запада на использование поставленного Украине оружия позволяет ВС РФ наносить удары по территории страны. Огрызко назвал такую позицию союзников Киева циничной, также он сравнил положение страны с боксером, которому не разрешили использовать в бою одну из рук. Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Запад должен отменить свой запрет на использование ВСУ против России поставляемого оружия. В свою очередь, в газете Financial Times написали, что снятие запрета поможет Киеву сорвать новое наступление ВС РФ и держать оборону.