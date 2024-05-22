В Челябинской области втрое выросла заболеваемость корью

В Челябинской области заболеваемость корью увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза. В областном центре зарегистрированы 60% из всех заболевших», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.
Корью заболели уже в 18 муниципалитетах Челябинской области. Случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. Роспотребнадзор отметил, что основным средством профилактики заболевания является вакцинация.
Ранее в двух челябинских университетах обнаружили случай заболевания корью. Ограничительные меры из-за кори в ЧелГУ ввели 23 апреля. А вспышка болезни в вузе МИДиС произошла уже в мае.
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