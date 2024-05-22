В Челябинской области втрое выросла заболеваемость корью

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Больные корью зарегистрированы уже в 18 муниципалитетах региона Фото:

В Челябинской области заболеваемость корью увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза. В областном центре зарегистрированы 60% из всех заболевших», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.

Корью заболели уже в 18 муниципалитетах Челябинской области. Случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. Роспотребнадзор отметил, что основным средством профилактики заболевания является вакцинация.

Ранее в двух челябинских университетах обнаружили случай заболевания корью. Ограничительные меры из-за кори в ЧелГУ ввели 23 апреля. А вспышка болезни в вузе МИДиС произошла уже в мае.

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В Челябинской области заболеваемость корью увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза. В областном центре зарегистрированы 60% из всех заболевших», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Корью заболели уже в 18 муниципалитетах Челябинской области. Случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. Роспотребнадзор отметил, что основным средством профилактики заболевания является вакцинация. Ранее в двух челябинских университетах обнаружили случай заболевания корью. Ограничительные меры из-за кори в ЧелГУ ввели 23 апреля. А вспышка болезни в вузе МИДиС произошла уже в мае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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