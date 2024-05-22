От укуса клеща скончался первый свердловчанин

22 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области зарегистрировано 8012 пострадавших от присасывания клещей, один случай оказался летальным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет», — сказано в сообщении. По данным на 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз — 61 человек. Чаще всего свердловчан клещи кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей. Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области зарегистрировано 8012 пострадавших от присасывания клещей, один случай оказался летальным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет», — сказано в сообщении. По данным на 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз — 61 человек. Чаще всего свердловчан клещи кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей. Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек.