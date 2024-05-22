От укуса клеща скончался первый свердловчанин

В Свердловской области зарегистрировано 8012 пострадавших от присасывания клещей, один случай оказался летальным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
«Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет», — сказано в сообщении. По данным на 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз — 61 человек.
Чаще всего свердловчан клещи кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей.
Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек.
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