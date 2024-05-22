От укуса клеща скончался первый свердловчанин

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей Фото:

В Свердловской области зарегистрировано 8012 пострадавших от присасывания клещей, один случай оказался летальным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет», — сказано в сообщении. По данным на 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз — 61 человек.

Чаще всего свердловчан клещи кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей.

Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек.

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В Свердловской области зарегистрировано 8012 пострадавших от присасывания клещей, один случай оказался летальным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет», — сказано в сообщении. По данным на 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз — 61 человек. Чаще всего свердловчан клещи кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты исследовали более 4000 клещей. Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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