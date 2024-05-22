На «Ночь музыки» повторно везут именитую группу

На «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступит Billy’s band

22 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге этим летом Billy’s band выступят на двух фестивалях Фото предоставлено пресс-службой «Ночь музыки» новость из сюжета Ural Music Night На «Ночи музыки» в Екатеринбурге вновь выступит питерская джаз-группа Billy’s band. Музыканты участвовали в уральском фестивале в прошлом году и стали гостями вновь. Имя нового хэдлайнера, который споет сразу на двух площадках, URA.RU назвали в пресс-службе. «На площадке Дворца культуры железнодорожников выступит группа Billy’s band. Также коллектив станет хедлайнером сцены во дворе Музея Андеграунда вместе с певцом „Корней“ и группой „Мытищи в огне“. Послушать артистов сможет бесплатно любой желающий», — рассказала команда Ural Music Night. Также у ДК Железнодорожников выступят Janea, Kiyan, «каузация», Tixi Ti, Pchblk, hehehe, INPRINCIPLE. Если попасть на концерт не получится, то Billy’s band приедут в Екатеринбург еще раз — на джазовый фестиваль «Послушайте». Он пройдет 20 июля в Летнем театре парка Маяковского. «Ночь музыки» же состоится уже 28 июня. Известно, что для екатеринбуржцев выступят Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», артисты GSPD и Dead Blonde, CREAM SODA, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков и экс-солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о самом масштабном фестивале региона — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге вновь выступит питерская джаз-группа Billy’s band. Музыканты участвовали в уральском фестивале в прошлом году и стали гостями вновь. Имя нового хэдлайнера, который споет сразу на двух площадках, URA.RU назвали в пресс-службе. «На площадке Дворца культуры железнодорожников выступит группа Billy’s band. Также коллектив станет хедлайнером сцены во дворе Музея Андеграунда вместе с певцом „Корней“ и группой „Мытищи в огне“. Послушать артистов сможет бесплатно любой желающий», — рассказала команда Ural Music Night. Также у ДК Железнодорожников выступят Janea, Kiyan, «каузация», Tixi Ti, Pchblk, hehehe, INPRINCIPLE. Если попасть на концерт не получится, то Billy’s band приедут в Екатеринбург еще раз — на джазовый фестиваль «Послушайте». Он пройдет 20 июля в Летнем театре парка Маяковского. «Ночь музыки» же состоится уже 28 июня. Известно, что для екатеринбуржцев выступят Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», артисты GSPD и Dead Blonde, CREAM SODA, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков и экс-солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о самом масштабном фестивале региона — в сюжете URA.RU.