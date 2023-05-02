Хэдлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге стали музыканты алкоджаза

В Екатеринбурге организаторы музыкального фестиваля «Ночь музыки» (другое название Ural Music Night) анонсировали еще одного хэдлайнера. Им стала питерская группа Billy’s band. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.
«Хедлайнер из Санкт-Петербурга сыграет лучшие композиции в стиле „романтического алкоджаза“. Блюз, фолк, джаз и рок соединятся в музыкальном экстазе на выступлении Billy’s band», — заявила команда Ural Music Night.
Группа существует уже 22 года, за это время она записала восемь альбомов, выпустила три сингла и несколько сборников. Звучание Billy’s band ранее высоко оценили на фестивалях США и Канады.
Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, певица Юлия Чичерина, группа «Зверобой». При этом ранее заявленная группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради фестиваля. Также в этом году впервые Октябрьская площадь может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки» из-за ремонтных работ.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.