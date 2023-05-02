02 мая 2023

Хэдлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге стали музыканты алкоджаза

В «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступит Billy’s band
© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, контрабас, джаз, музыкальный инструмент
Джазовое звучание Billy’s band ранее высоко оценили на фестивалях США и Канады Фото:

В Екатеринбурге организаторы музыкального фестиваля «Ночь музыки» (другое название Ural Music Night) анонсировали еще одного хэдлайнера. Им стала питерская группа Billy’s band. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.

«Хедлайнер из Санкт-Петербурга сыграет лучшие композиции в стиле „романтического алкоджаза“. Блюз, фолк, джаз и рок соединятся в музыкальном экстазе на выступлении Billy’s band», — заявила команда Ural Music Night.

Группа существует уже 22 года, за это время она записала восемь альбомов, выпустила три сингла и несколько сборников. Звучание Billy’s band ранее высоко оценили на фестивалях США и Канады.

Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, певица Юлия Чичерина, группа «Зверобой». При этом ранее заявленная группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради фестиваля. Также в этом году впервые Октябрьская площадь может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки» из-за ремонтных работ.

Billy’s band выступают на сцене уже 22 года
Billy’s band выступают на сцене уже 22 года

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В Екатеринбурге организаторы музыкального фестиваля «Ночь музыки» (другое название Ural Music Night) анонсировали еще одного хэдлайнера. Им стала питерская группа Billy’s band. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «Хедлайнер из Санкт-Петербурга сыграет лучшие композиции в стиле „романтического алкоджаза“. Блюз, фолк, джаз и рок соединятся в музыкальном экстазе на выступлении Billy’s band», — заявила команда Ural Music Night. Группа существует уже 22 года, за это время она записала восемь альбомов, выпустила три сингла и несколько сборников. Звучание Billy’s band ранее высоко оценили на фестивалях США и Канады. Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня. На данный момент известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, певица Юлия Чичерина, группа «Зверобой». При этом ранее заявленная группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради фестиваля. Также в этом году впервые Октябрьская площадь может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки» из-за ремонтных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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