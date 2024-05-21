В районе ХМАО уровень воды в реке превысил критическую отметку

В реке Вандрас возле поселка Салым в Нефтеюганском районе ХМАО уровень воды во время весеннего паводка превысил критическую отметку. Вода поднялась до 715 сантиметров.
«Фактический уровень воды в реке Вандрас, по данным на 22 мая, составляет 715 сантиметров. Критическая отметка при этом находится на 712 сантиметрах», — следует из информации на сайте мэрии Нефтеюганского района.
За последние сутки вода здесь поднялась на четыре сантиметра. В реках Юганская Обь, Большой Салым и протоке Большая Юганская вода не добралась до критических значений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в районе ХМАО эвакуируют жителей из-за паводка. Тогда речь шла о жителях отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе.
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