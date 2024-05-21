21 мая 2024

В районе ХМАО уровень воды в реке превысил критическую отметку

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реке Вандрас превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Вандрас превысил критическую отметку Фото:
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В реке Вандрас возле поселка Салым в Нефтеюганском районе ХМАО уровень воды во время весеннего паводка превысил критическую отметку. Вода поднялась до 715 сантиметров.

«Фактический уровень воды в реке Вандрас, по данным на 22 мая, составляет 715 сантиметров. Критическая отметка при этом находится на 712 сантиметрах», — следует из информации на сайте мэрии Нефтеюганского района.

За последние сутки вода здесь поднялась на четыре сантиметра. В реках Юганская Обь, Большой Салым и протоке Большая Юганская вода не добралась до критических значений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в районе ХМАО эвакуируют жителей из-за паводка. Тогда речь шла о жителях отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе.

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В реке Вандрас возле поселка Салым в Нефтеюганском районе ХМАО уровень воды во время весеннего паводка превысил критическую отметку. Вода поднялась до 715 сантиметров. «Фактический уровень воды в реке Вандрас, по данным на 22 мая, составляет 715 сантиметров. Критическая отметка при этом находится на 712 сантиметрах», — следует из информации на сайте мэрии Нефтеюганского района. За последние сутки вода здесь поднялась на четыре сантиметра. В реках Юганская Обь, Большой Салым и протоке Большая Юганская вода не добралась до критических значений. Ранее URA.RU рассказывало, что в районе ХМАО эвакуируют жителей из-за паводка. Тогда речь шла о жителях отдаленной деревни Тайлаково в Сургутском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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