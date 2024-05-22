Челябинцам объяснили, как получить миллион за отравление в «ЖизньМарте»

Сеть магазинов «ЖизньМарт» выплатит отравившимся челябинцам один миллион рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ЖизньМарт».
«Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснили URA.RU в пресс-службе.
Каждую жалобу компания рассмотрит индивидуально. Каким образом пройдет процедура выплаты средств, пока не сообщается.
Уральцы массово стали жаловаться на отравление после посещения «ЖизньМарта». По данным Роспотребнадзора у 18 свердловчан были обнаружены сальмонеллез, ротавирус и норовирус. Об отравлениях URA.RU сообщили и жители Тюмени.
Полки сети частично опустели после информации об отравлениях. Как сообщили в компании, сейчас проходит расследование ситуации и выявляется виновность поставщиков. URA.RU опубликовал полный список продуктов, которые могли стать причиной заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!