Челябинцам объяснили, как получить миллион за отравление в «ЖизньМарте»

Челябинцам нужно подтвердить отравление, чтобы получить миллион от «Жизньмарта»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖизньМарт. Екатеринбург , жизнь март, жизньмарт
Роспотребнадзор должен подтвердить отравление челябинцев, прежде чем им выплатят миллион Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Сеть магазинов «ЖизньМарт» выплатит отравившимся челябинцам один миллион рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ЖизньМарт».

«Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Каждую жалобу компания рассмотрит индивидуально. Каким образом пройдет процедура выплаты средств, пока не сообщается.

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В Челябинске из «Жизнь Марта» после отравления свердловчан пропала часть товаров. Фото, видео

Уральцы массово стали жаловаться на отравление после посещения «ЖизньМарта». По данным Роспотребнадзора у 18 свердловчан были обнаружены сальмонеллез, ротавирус и норовирус. Об отравлениях URA.RU сообщили и жители Тюмени.

Полки сети частично опустели после информации об отравлениях. Как сообщили в компании, сейчас проходит расследование ситуации и выявляется виновность поставщиков. URA.RU опубликовал полный список продуктов, которые могли стать причиной заболевания.

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Сеть магазинов «ЖизньМарт» выплатит отравившимся челябинцам один миллион рублей только в случае подтверждения от Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ЖизньМарт». «Если выяснится, что случаи действительно зафиксированы, тогда будем решать этот вопрос. В любом случае, должна быть фиксация отравления, чтобы избежать фальсификации» — пояснили URA.RU в пресс-службе. Каждую жалобу компания рассмотрит индивидуально. Каким образом пройдет процедура выплаты средств, пока не сообщается. Уральцы массово стали жаловаться на отравление после посещения «ЖизньМарта». По данным Роспотребнадзора у 18 свердловчан были обнаружены сальмонеллез, ротавирус и норовирус. Об отравлениях URA.RU сообщили и жители Тюмени. Полки сети частично опустели после информации об отравлениях. Как сообщили в компании, сейчас проходит расследование ситуации и выявляется виновность поставщиков. URA.RU опубликовал полный список продуктов, которые могли стать причиной заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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