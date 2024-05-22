Директора автошколы увезли на допрос после обысков в отделе ГИБДД Нижнего Тагила

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Вопросы могли возникнуть к директору «РусАвто» Фото:

После обысков (информация официально не подтверждена) в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила силовики, по неподтвержденным данным, увезли на допрос директора автошколы «РусАвто» Любовь Сарварову. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Директор „РусАвто“ [Любовь Сарварова] сейчас на допросе в ФСБ. Возможно, ее подозревают в коррупции», — рассказал собеседник агентства. Официальных подтверждений не было.

Дозвониться до Сарваровой по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента и не прочитала сообщение в мессенджере. В «РусАвто» не стали отвечать на вопрос журналиста, бросив трубку.

О возможных обысках в нижнетагильском РЭО ГИБДД URA.RU сообщило ранее. В МУ МВД «Нижнетагильское» и региональном УФСБ от комментариев по теме отказались. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Нижнего Тагила. Ответ ожидается.

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После обысков (информация официально не подтверждена) в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО) ГИБДД Нижнего Тагила силовики, по неподтвержденным данным, увезли на допрос директора автошколы «РусАвто» Любовь Сарварову. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Директор „РусАвто“ [Любовь Сарварова] сейчас на допросе в ФСБ. Возможно, ее подозревают в коррупции», — рассказал собеседник агентства. Официальных подтверждений не было. Дозвониться до Сарваровой по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента и не прочитала сообщение в мессенджере. В «РусАвто» не стали отвечать на вопрос журналиста, бросив трубку. О возможных обысках в нижнетагильском РЭО ГИБДД URA.RU сообщило ранее. В МУ МВД «Нижнетагильское» и региональном УФСБ от комментариев по теме отказались. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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