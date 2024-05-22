Мэрия Перми отреагировала на выступления жителей против новой мечети

Строительство новой мечети в Перми ее противники обсудили с главой района
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Мечеть хотят построить в Курье
Мечеть хотят построить в Курье Фото:

В Перми глава Мотовилихинского района города Игорь Сальников встретился с жителями, которые выступают против строительства новой мечети в Курье. Об этом рассказали в мэрии Перми. В сообщении отмечается, что людей волновало отсутствие в микрорайоне детской и спортивной площадок, а также участкового пункта полиции.

«Глава Мотовилихинского района организовал личную встречу с активными жителями микрорайона Верхняя Курья, которые интересовались планами строительства мечети в Курье. Наиболее волнующими для жителей были вопросы перспективы появления в микрорайоне детской и спортивной площадки, возведение на территории школы №32 универсальной спортивной площадки с общим доступом для населения и открытия в Средней Курье участкового пункта полиции», — говорится на странице администрации Перми в соцсети «ВКонтакте».

Сальников обещал, что проработает все вопросы с администрацией и думой Перми. Он, как сообщалось ранее, в июне покинет свой пост. О планах пермского бизнесмена построить в городе новую мечеть стало известно 14 мая. Некоторые жители микрорайона выступили против. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев заявил, что противники мечети пытаются спровоцировать межнациональный конфликт. 

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В Перми глава Мотовилихинского района города Игорь Сальников встретился с жителями, которые выступают против строительства новой мечети в Курье. Об этом рассказали в мэрии Перми. В сообщении отмечается, что людей волновало отсутствие в микрорайоне детской и спортивной площадок, а также участкового пункта полиции. «Глава Мотовилихинского района организовал личную встречу с активными жителями микрорайона Верхняя Курья, которые интересовались планами строительства мечети в Курье. Наиболее волнующими для жителей были вопросы перспективы появления в микрорайоне детской и спортивной площадки, возведение на территории школы №32 универсальной спортивной площадки с общим доступом для населения и открытия в Средней Курье участкового пункта полиции», — говорится на странице администрации Перми в соцсети «ВКонтакте». Сальников обещал, что проработает все вопросы с администрацией и думой Перми. Он, как сообщалось ранее, в июне покинет свой пост. О планах пермского бизнесмена построить в городе новую мечеть стало известно 14 мая. Некоторые жители микрорайона выступили против. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев заявил, что противники мечети пытаются спровоцировать межнациональный конфликт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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