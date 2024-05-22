На тюменской «трассе смерти» массово гибнут люди

С начала 2024 года на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск погибли 16 человек. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную дорогу в народе прозвали «трассой смерти».
«Особую озабоченность у автоинспекторов вызывает федеральная автодорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на которой, несмотря на общее снижение показателей аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что с 22 мая был усилен контроль за дорожным движением на федеральных трассах Тюменской области. Сотрудники ДПС, в частности, будут следить за тем, как водители грузовиков соблюдают правила дорожного движения, а также режима труда и отдыха. В ночное время инспекторы проведут рейды по легковым автомобилям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.