На тюменской «трассе смерти» массово гибнут люди

С начала года на Трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 16 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики усилят контроль над трассой Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск
Силовики усилят контроль над трассой Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск Фото:

С начала 2024 года на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск погибли 16 человек. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную дорогу в народе прозвали «трассой смерти».

«Особую озабоченность у автоинспекторов вызывает федеральная автодорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на которой, несмотря на общее снижение показателей аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что с 22 мая был усилен контроль за дорожным движением на федеральных трассах Тюменской области. Сотрудники ДПС, в частности, будут следить за тем, как водители грузовиков соблюдают правила дорожного движения, а также режима труда и отдыха. В ночное время инспекторы проведут рейды по легковым автомобилям.

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С начала 2024 года на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск погибли 16 человек. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции. Из-за большого количества ДТП со смертельным исходом указанную дорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Особую озабоченность у автоинспекторов вызывает федеральная автодорога Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на которой, несмотря на общее снижение показателей аварийности, в последнее время обстановка осложнилась. В этом году здесь погибли 16 человек, 78 ранены», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что с 22 мая был усилен контроль за дорожным движением на федеральных трассах Тюменской области. Сотрудники ДПС, в частности, будут следить за тем, как водители грузовиков соблюдают правила дорожного движения, а также режима труда и отдыха. В ночное время инспекторы проведут рейды по легковым автомобилям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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