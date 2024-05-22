Путин рассказал, как помешать недоброжелателям навредить России

Президент Владимир Путин рассказал, что может помешать недоброжелателям России. Речь идет о необходимости наращивания эффективности. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Чем эффективнее мы будем — тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут для предлагаться нашей страны — их будут брать несмотря ни на какие ограничения, 100%. Рынок все выстоит, за него надо бороться», — заявил Путин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».
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