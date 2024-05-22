Путин рассказал, как помешать недоброжелателям навредить России

Путин призвал наращивать эффективность производства

22 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что российский рынок выстоит и за него надо бороться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин рассказал, что может помешать недоброжелателям России. Речь идет о необходимости наращивания эффективности. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Чем эффективнее мы будем — тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут для предлагаться нашей страны — их будут брать несмотря ни на какие ограничения, 100%. Рынок все выстоит, за него надо бороться», — заявил Путин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин рассказал, что может помешать недоброжелателям России. Речь идет о необходимости наращивания эффективности. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Чем эффективнее мы будем — тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут для предлагаться нашей страны — их будут брать несмотря ни на какие ограничения, 100%. Рынок все выстоит, за него надо бороться», — заявил Путин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».